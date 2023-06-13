باسيل: التفاهم مع حزب الله لم يسقط ولكنه ليس بخير ونحن خارج اي اصطفاف داخلي او خارجي ولسنا جزءا من محور ونرغب أن نكون على علاقة جيّدة وتواصل مع الجميع

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