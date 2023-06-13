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o
متن
22
o
كسروان
22
o
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o
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o
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الرئاسة الفرنسية: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور فرنسا وسيلتقي بالرئيس الفرنسي يوم الجمعة
خبر عاجل
2023-06-13 | 10:58
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الرئاسة الفرنسية: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور فرنسا وسيلتقي بالرئيس الفرنسي يوم الجمعة
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