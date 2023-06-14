استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)

استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية...



أفادت معلومات للـLBCI بأن استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين دخلوا إلى مستشفى دار الأمل الجامعي.



كما أفادت المعلومات بأن المطلوب زين العابدين نايف المصري قُتل خلال مداهمة حورتعلا الذي أطلق وعصابته النار على دورية لاستخبارات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى الي استشهاد ٣ عسكريين.