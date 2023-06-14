الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين

خبر عاجل
2023-06-14 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين

خبر عاجل

للـLBCI:

المطلوب

العابدين

المصري

مداهمة

حورتعلا

العابدين

وعصابته

أطلقوا

النار

دورية

لمخابرات

الجيش

١٦-٠٢-٢٠٢٣

استشهاد

عسكريين

LBCI التالي
نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 59 أزعور 51 فرنجية 1 جوزيف عون 6 بارود 8 لبنان الجديد ورقة ملغاة ورقة بيضاء وورقة ضائعة
CNN: ترامب رهن الاحتجاز للمثول أمام محكمة ميامي بتهم فيدرالية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:44

معوض للـLBCI: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية

LBCI
خبر عاجل
13:41

الخير للـLBCI: ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا وما يعنينا الآن هو الذهاب لخيار تبني مرشح في الجلسة القادمة والكتلة أكدت على أن موقفها واحد وموقف السعودية كان واضحًا بعدم التدخل بالشأن اللبناني ونحن لسنا بانتظار أحد

LBCI
أخبار لبنان
13:39

سامي الجميل للـLBCI: على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي

LBCI
خبر عاجل
13:36

منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه ونحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:41

الخير للـLBCI: ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا وما يعنينا الآن هو الذهاب لخيار تبني مرشح في الجلسة القادمة والكتلة أكدت على أن موقفها واحد وموقف السعودية كان واضحًا بعدم التدخل بالشأن اللبناني ونحن لسنا بانتظار أحد

LBCI
خبر عاجل
13:36

منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه ونحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة

LBCI
خبر عاجل
13:29

معوض للـLBCI: هدفنا إيصال مرشحنا إلى ما فوق الـ59 صوتًا واليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية

LBCI
خبر عاجل
13:28

وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً وكل طرف سيدّعي الانتصار وقراءته الخاصة ولكن هل هذا يعالج مأساة الشعب اللبناني؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:16

جهاد الصمد للـLBCI: ترشيح فرنجية آتٍ من خلال تسوية والمنطقة ذاهبة الى جو تفاهمات جديدة في حين اننا في لبنان لا نقرأ هذه التطورات واعتقد اليوم هناك الكثير من الاقنعة سقطت

LBCI
آخر الأخبار
13:17

علي حسن خليل للـLBCI: قبل أن نعلن تأييدنا لفرنجية دعينا الى الحوار وكان هناك رفض واضح من قبل القوات والتيار الوطني

LBCI
آخر الأخبار
13:32

معوض للـLBCI: إنتقلنا من مرشح معارضة إلى مرشح عادل للإصطفافات ولو حصلت الدورة الثانية اليوم لكان أزعور رئيسًا

LBCI
خبر عاجل
13:36

منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه ونحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:47

عقب توجيه تهم جنائية إليه ...عيد ميلاد ترامب يبدو لن يكون سعيدا

LBCI
أخبار لبنان
05:48

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 128 نائباً صوتوا ولا رئيس... وورقة ضائعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-13

"رجعت الصيفية بلبنان.. و"أهلا بهالطلة أهلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-13

فريق Denver Nuggets يفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد حسمه السلسلة النهائية مع Miami Heat

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-13

منصة جديدة لحلّ أزمة تسجيل السيارات في الدكوانة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-13

ايلي صعب يتوج حفل تخرج الدفعة السابعة من المصممين لطلاب جامعة LAU بعرض أزياء حمل عنوان: Real Time

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-13

لاعبو منتخب لبنان للشباب يلتحقون بتدريبات الفريق الوطني إستعدادا لكأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-13

من جلسة مخصصة للنازحين... ميقاتي يفتح معركة التعيينات العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-13

مشروع وطن الإنسان يطلق "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

عقب جلسة مجلس النواب اليوم.. تغريدة جديدة لفرنجية!

LBCI
خبر عاجل
04:43

نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 59 أزعور 51 فرنجية 1 جوزيف عون 6 بارود 8 لبنان الجديد ورقة ملغاة ورقة بيضاء وورقة ضائعة

LBCI
فنّ
05:08

بعد أنباء علاقته الغراميّة بكاريس بشار.. جورج خباز يخرج عن صمته ويوضح

LBCI
خبر عاجل
11:03

معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين

LBCI
خبر عاجل
10:55

استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:50

فقدان نصاب الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس بعدما كانت الدورة الاولى مكتملة النصاب بـ 128 نائبا

LBCI
أخبار لبنان
16:24

نولاند بعد مكالمة مع بري: نقدر التزامه بمحاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات مفتوحة

LBCI
أخبار لبنان
06:08

من صوّت لقائد الجيش؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More