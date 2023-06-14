معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين

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