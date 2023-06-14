المكتب الشرعي في "مؤسسة العلامة فضل الله": 28 حزيران عيد الأضحى المبارك

أعلن المكتب الشرعي في "مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله" في بيان، أن "بداية شهر ذي الحجة تكون يوم الأثنين الواقع في 19/06/2023، ويوم الأربعاء 28 حزيران هو يوم عيد لأضحى المبارك، وذلك طبقا للمبنى الفقهي لسماحة المرجع فضل الله، بالاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة مع إمكانية الرؤية".

وقال: "نسأل الله تعالى أن يبارك للحجاج والمعتمرين ويتقبل أعمالنا ويُفرج عن أمتنا إنه سميع مجيب".