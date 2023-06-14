طوني فرنجية للـLBCI: سعيدون جدا بنتيجة جلسة اليوم ونعتبرها جيّدة واليوم لبنان بحاجة لوحدة أبنائه ولنظرة بنّاءة لمستقبله بعيدة عن التخوين

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