علي حسن خليل للـLBCI: مرشحنا المقتنعون به هو الوزير سليمان فرنجية وتوازنات المجلس لن تنكسر وتوقيت الجلسة المقبلة عند الرئيس بري

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك