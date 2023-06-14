سامي الجميل للـLBCI: النقاش اليوم أن هناك مرشحاً تفوق بشكل كامل ولو حصلت الدورة الثانية لكان حصل على 65 صوتاً والذين طيّروا الجلسة والنصاب لم ينتظروا النتيجة وكانوا سينسحبون بكل الأحوال

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