معوض للـLBCI: هدفنا إيصال مرشحنا إلى ما فوق الـ59 صوتًا واليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية

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