منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه ونحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة

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