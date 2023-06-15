معلومات للـLBCI: تأجيل جلسة استجواب رجا سلامة امام القاضي ابو سمرا في ملف الادعاء اللبناني بعدما تقدم وكيله القانوني بمعذرة طبية لدخوله المستشفى وتحديد جلسة لرياض ورجا سلامة في ١٢ تموز

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