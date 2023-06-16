مصادر ديبلوماسية مواكبة لقمة بن سلمان - ماكرون تؤكد للـ LBCI أن التوجه هو لدعم اللبنانيين في اختيار قيادات سياسية مستقبلية شبابية تتبوأ ارفع المناصب و تكون على قدر التحديات الحاصلة في المنطقة

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