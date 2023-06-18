طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": كنا نلتقي مع الفرقاء ومستعد لأكون جسراً بين سليمان فرنجية وجميع النواب والاحزاب للحوار لخلق جوّ من الاستقرار ولا أحد سيخسر من الحوار حتى في حال لم نصل الى نتيجة

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