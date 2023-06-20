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إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
2023-06-20 | 02:09
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إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
جدول جديد لأسعار المحروقات
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 4000 ليرة لبنانية والمازوت 13000 ليرة لبنانية. أما سعر الغاز فإنخفض 20000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
- بنزين 95 أوكتان: 1654.000 ليرة.
- بنزين 98 أوكتان: 1696.000 ليرة.
- المازوت: 1413.000 ليرة.
- الغاز: 820.000 ليرة.
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خبر عاجل
أسعار
المحروقات
الغاز
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