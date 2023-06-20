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الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
خبر عاجل
2023-06-20 | 08:14
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الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما
أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أنه "الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24/02/2023 المتعلق "بآلية تقديم طلب جواز سفر لبناني لدى المراكز الاقليمية ودائرة العلاقات العامة"، تقبل طلبات المواطنين للاستحصال على جوازات سفر لبنانية وفقاً للأصول من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز الجوازات بمهلة ثلاثين يوم عمل كحد أقصى.
ويمكن قبول طلب انجاز جواز سفر مستعجل لدى المراكز الاقليمية لمن يرغب بعد استيفاء بدل خدمات مأجورة على أن تنجز هذه الجوازات بمهلة سبعة أيام عمل كحد أقصى".
وتوضيحاً للتعميم الذي صدر، أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام أنه "يتعلق بمهلة انجاز جوازات السفر فقط وليس بالشروط المتعلقة بتقديم طلبات جوازات السفر".
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