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حريق كبير في وسط باريس وانهيار مبنى بشكل جزئي
خبر عاجل
2023-06-21 | 12:16
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حريق كبير في وسط باريس وانهيار مبنى بشكل جزئي
اندلع حريق كبير لم يعرف سببه في مبنى في وسط باريس، انهار جزء منه، وفقاً لصور مراسل وكالة فرانس برس.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة "هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس، عناصر إطفاء باريس يتدخّلون رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة".
أخبار دولية
خبر عاجل
باريس
وانهيار
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