لو دريان من بكركي: لا أحمل أي مبادرة وسأتحاور مع الجميع وماكرون تمنى عليّ بأن أقوم بزيارة استطلاعية لمساعدة لبنان للخروج فورا من أزمته السياسية

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