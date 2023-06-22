جعجع يلتقي في هذه الاثناء لودريان

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جعجع بعد لقائه لودريان: لودريان يسعى لإيجاد الحلول وهو مُرحّب به مثل أي موفدٍ أجنبي آخر لكنّ المسألة الرئاسية مرتبطة بالداخل والنواب والكتل في البرلمان