معوض في قصر الصنوبر للقاء لودريان

معوض في قصر الصنوبر للقاء لودريان



بلتقي رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض في قصر الصنوبر الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان، ويلي ذلك لقاء موسع مع كتلة تجدد يضم إلى معوض النائبين فؤاد مخزومي وأشرف ريفي، فيما اعتذر النائب أديب عبد المسيح بداعي السفر.