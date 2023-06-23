لقاء بين لودريان وعدد من نواب التغيير وهم: ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور وميشال الدويهي وبولا يعقوبيان ووضاح صادق وياسين ياسين (صورة)

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك