الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
البزري يلتقي لودريان: لضرورة الخروج من الأزمة السياسية من خلال حوار وطني بنّاء يهدف إلى إعادة تفعيل العجلة الدستورية والتنفيذية وعدم تكرار المحاصصات
البزري يلتقي لودريان: لضرورة الخروج من الأزمة السياسية من خلال حوار وطني بنّاء يهدف إلى إعادة تفعيل العجلة الدستورية والتنفيذية وعدم تكرار المحاصصات
لقاء بين النائب فيصل كرامي ولودريان في قصر الصنوبر
خبر عاجل
2023-06-23 | 12:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لقاء بين النائب فيصل كرامي ولودريان في قصر الصنوبر
آخر الأخبار
خبر عاجل
النائب
كرامي
ولودريان
الصنوبر
التالي
معوض في قصر الصنوبر للقاء لودريان
لقاء بين الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
15:49
البزري التقى لودريان شاكرا لفرنسا اهتمامها بلبنان
أخبار سياسية
15:49
البزري التقى لودريان شاكرا لفرنسا اهتمامها بلبنان
0
خبر عاجل
15:48
البزري يلتقي لودريان: لضرورة الخروج من الأزمة السياسية من خلال حوار وطني بنّاء يهدف إلى إعادة تفعيل العجلة الدستورية والتنفيذية وعدم تكرار المحاصصات
خبر عاجل
15:48
البزري يلتقي لودريان: لضرورة الخروج من الأزمة السياسية من خلال حوار وطني بنّاء يهدف إلى إعادة تفعيل العجلة الدستورية والتنفيذية وعدم تكرار المحاصصات
0
أخبار دولية
15:19
الجيش الروسي ينفي قصف معسكرات لمجموعة فاغنر
أخبار دولية
15:19
الجيش الروسي ينفي قصف معسكرات لمجموعة فاغنر
0
أخبار لبنان
14:43
احمد الخير التقى لودريان واكد "التعاون لانجاح كل مسعى يساعد على انقاذ لبنان من الفراغ"
أخبار لبنان
14:43
احمد الخير التقى لودريان واكد "التعاون لانجاح كل مسعى يساعد على انقاذ لبنان من الفراغ"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:48
البزري يلتقي لودريان: لضرورة الخروج من الأزمة السياسية من خلال حوار وطني بنّاء يهدف إلى إعادة تفعيل العجلة الدستورية والتنفيذية وعدم تكرار المحاصصات
خبر عاجل
15:48
البزري يلتقي لودريان: لضرورة الخروج من الأزمة السياسية من خلال حوار وطني بنّاء يهدف إلى إعادة تفعيل العجلة الدستورية والتنفيذية وعدم تكرار المحاصصات
0
خبر عاجل
08:15
لقاء يجمع وليد وتيمور حنبلاط بلودريان في قصر الصنوبر
خبر عاجل
08:15
لقاء يجمع وليد وتيمور حنبلاط بلودريان في قصر الصنوبر
0
خبر عاجل
07:38
لقاء بين لودريان وعدد من نواب التغيير وهم: ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور وميشال الدويهي وبولا يعقوبيان ووضاح صادق وياسين ياسين (صورة)
خبر عاجل
07:38
لقاء بين لودريان وعدد من نواب التغيير وهم: ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور وميشال الدويهي وبولا يعقوبيان ووضاح صادق وياسين ياسين (صورة)
0
خبر عاجل
06:42
لقاء يجمع لو دريان مع النواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي من كتلة تجدد
خبر عاجل
06:42
لقاء يجمع لو دريان مع النواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي من كتلة تجدد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-26
مساع عمانية تنجح في الإفراج عن متحفظ عليهم في إيران وبلجيكا
أخبار دولية
2023-05-26
مساع عمانية تنجح في الإفراج عن متحفظ عليهم في إيران وبلجيكا
0
أمن وقضاء
2023-03-02
الجيش: توقيف مطلوبَين في صحراء الشويفات
أمن وقضاء
2023-03-02
الجيش: توقيف مطلوبَين في صحراء الشويفات
0
صحف اليوم
09:37
لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر: أخبار تهدف الى زرع البلبلة
صحف اليوم
09:37
لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر: أخبار تهدف الى زرع البلبلة
0
خبر عاجل
2023-05-29
مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع
خبر عاجل
2023-05-29
مراسل العربية: تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قلب جونية يتحوّل مرة جديدة إلى قلب نابض بالحياة والسهرِ والفرح
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قلب جونية يتحوّل مرة جديدة إلى قلب نابض بالحياة والسهرِ والفرح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أهلا بهالطلة من ارز جاج الى لحفد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أهلا بهالطلة من ارز جاج الى لحفد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خطوة جديدة باتجاه تصدير لبناني آمن
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خطوة جديدة باتجاه تصدير لبناني آمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لقاءات لافتة على أجندة لو دريان
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لقاءات لافتة على أجندة لو دريان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ماذا في لقاءات لودريان المسائية؟ وماذا عن نشاط صباح غد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ماذا في لقاءات لودريان المسائية؟ وماذا عن نشاط صباح غد؟
0
أخبار دولية
13:17
أجندة وزير الخارجية الايرانية لهذا الاسبوع كانت full: فما هي نتائجها؟
أخبار دولية
13:17
أجندة وزير الخارجية الايرانية لهذا الاسبوع كانت full: فما هي نتائجها؟
0
أخبار دولية
13:16
قمة باريس: مئة مليار دولار من صندوق النقد للدول الفقيرة لمساعدتها تنمويًا
أخبار دولية
13:16
قمة باريس: مئة مليار دولار من صندوق النقد للدول الفقيرة لمساعدتها تنمويًا
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:15
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2023
0
رياضة
13:15
لبنان يلمع على صعيد الادارة في الاتحاد الدولي لكرة السلة
رياضة
13:15
لبنان يلمع على صعيد الادارة في الاتحاد الدولي لكرة السلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
فنّ
08:05
الموت يُفجع زينة مكي
فنّ
08:05
الموت يُفجع زينة مكي
3
أخبار لبنان
06:50
الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين الصلاة على نية جورج كتانة
أخبار لبنان
06:50
الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين الصلاة على نية جورج كتانة
4
منوعات
05:05
إبن الـ19 عاماً إنضم إلى رحلة الغواصة لإرضاء والده في عيد الأب وعمته تؤكد: أشعر وكأنني عالقة في فيلم سيء!
منوعات
05:05
إبن الـ19 عاماً إنضم إلى رحلة الغواصة لإرضاء والده في عيد الأب وعمته تؤكد: أشعر وكأنني عالقة في فيلم سيء!
5
منوعات
04:17
"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
منوعات
04:17
"حالة غير طبيعية" رُصدت بعد فقدان الغواصة "تيتان"... إنفجار داخلي؟
6
فنّ
08:11
غياب جورجينا رزق عن صور وليد توفيق العائليّة يثير التساؤلات
فنّ
08:11
غياب جورجينا رزق عن صور وليد توفيق العائليّة يثير التساؤلات
7
خبر كاذب
05:02
توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية
خبر كاذب
05:02
توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية
8
فنّ
07:56
وائل كفوري ينشر فيديو لابنته للمرّة الأولى!
فنّ
07:56
وائل كفوري ينشر فيديو لابنته للمرّة الأولى!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More