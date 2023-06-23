البزري يلتقي لودريان: لضرورة الخروج من الأزمة السياسية من خلال حوار وطني بنّاء يهدف إلى إعادة تفعيل العجلة الدستورية والتنفيذية وعدم تكرار المحاصصات

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