بوتين يدعو إلى الوحدة بعد إستيلاء مجموعة فاغنر على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في "روستوف أون دون" في منطقة روستوف - جنوب غرب روسيا

مصلحة تسجيل السيارات تعلن توقفها عن إستقبال معاملات المواطنين في قسم طرابلس - مجدليا

مصلحة تسجيل السيارات تعلن توقفها عن إستقبال معاملات المواطنين في قسم طرابلس - مجدليا

البزري يلتقي لودريان: لضرورة الخروج من الأزمة السياسية من خلال حوار وطني بنّاء يهدف إلى إعادة تفعيل العجلة الدستورية والتنفيذية وعدم تكرار المحاصصات