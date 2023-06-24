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مصلحة تسجيل السيارات تعلن توقفها عن إستقبال معاملات المواطنين في قسم طرابلس - مجدليا

مصلحة تسجيل السيارات تعلن توقفها عن إستقبال معاملات المواطنين في قسم طرابلس - مجدليا

أعلنت هيئة إدارة السير - مصلحة تسجيل السيارات توقفها عن إستقبال معاملات المواطنين في قسم طرابلس - مجدليا بسبب ما يتعرض له الموظفون والمواطنون من إعتداءات وإبتزاز من بعض سكان المحلة.



وتعتذر الهيئة من أهالي الشمال، كما أنها بصدد درس عدة خيارات بديلة تعلن عنها لاحقًا.