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إنتهاء الربع الأول بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٢٢-١٣ في إطار بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة
خبر عاجل
2023-06-24 | 06:21
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إنتهاء الربع الأول بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٢٢-١٣ في إطار بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة
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