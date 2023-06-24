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إنتهاء الجزء الأول بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٤٤-٣٢ في إفتتاح بطولة العلم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة

خبر عاجل
2023-06-24 | 06:48
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إنتهاء الجزء الأول بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٤٤-٣٢ في إفتتاح بطولة العلم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة
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إنتهاء الجزء الأول بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٤٤-٣٢ في إفتتاح بطولة العلم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة

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