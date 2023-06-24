إنتهاء الجزء الأول بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٤٤-٣٢ في إفتتاح بطولة العلم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة

انتهاء الربع الثالث بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٥٧-٤١ في إفتتاح بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة

انتهاء الربع الثالث بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٥٧-٤١ في إفتتاح بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة

إنتهاء الربع الأول بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٢٢-١٣ في إطار بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة