انتهاء الربع الثالث بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٥٧-٤١ في إفتتاح بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة

فوز سلوفينيا على لبنان بنتيجة 74-58 في بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة

فوز سلوفينيا على لبنان بنتيجة 74-58 في بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة

إنتهاء الجزء الأول بتقدم سلوفينيا على لبنان بنتيجة ٤٤-٣٢ في إفتتاح بطولة العلم لكرة السلة لما دون الـ١٩ سنة