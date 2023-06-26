انتهاء الربع الأول من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٢٣-٢١

انتهاء الربع الثاني من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٤١-٣٠

انتهاء الربع الثاني من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٤١-٣٠

تابعوا على الـLB2 في هذه الاثناء المباراة التي تجمع منتخب لبنان للسيّدات مع منتخب الصين ضمن بطولة آسيا لكرة السلّة في سيدني استراليا