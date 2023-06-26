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o
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o
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o
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o
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انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٦٤-٣٢
خبر عاجل
2023-06-26 | 00:46
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انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٦٤-٣٢
خبر عاجل
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منتخب
الصين
منتخب
لبنان
٦٤-٣٢
التالي
خسارة منتخب لبنان أمام نظيره الصيني ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بنتيجة 44-89
انتهاء الربع الثاني من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٤١-٣٠
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