انتهاء الربع الثالث من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٦٤-٣٢

خسارة منتخب لبنان أمام نظيره الصيني ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بنتيجة 44-89

خسارة منتخب لبنان أمام نظيره الصيني ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بنتيجة 44-89

انتهاء الربع الثاني من مباراة لبنان والصين ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب الصين على منتخب لبنان ٤١-٣٠