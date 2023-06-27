تابعوا في هذه الاثناء على شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب كوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس اسيا للسيدات في كرة السلة في مدينة سيدني في استراليا

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