انتهاء الربع الأول من مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان ٢٥-١١

انتهاء الربع الثاني من مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان ٤٨-٢٤

انتهاء الربع الثاني من مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان ٤٨-٢٤

تابعوا في هذه الاثناء على شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب كوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس اسيا للسيدات في كرة السلة في مدينة سيدني في استراليا