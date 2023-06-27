تقدم منتخب كوريا الجنوبية على سيدات لبنان ٦٣-٣٥ مع نهاية الربع الثالث في اطار بطولة كأس آسيا للسيدات في كرة السلة

انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76

انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76

انتهاء الربع الثاني من مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان ٤٨-٢٤