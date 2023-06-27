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انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76
خبر عاجل
2023-06-26 | 22:37
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انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76
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تقدم منتخب كوريا الجنوبية على سيدات لبنان ٦٣-٣٥ مع نهاية الربع الثالث في اطار بطولة كأس آسيا للسيدات في كرة السلة
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