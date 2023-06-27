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انخفاض بسعر الغاز... ماذا عن المحروقات؟

خبر عاجل
2023-06-27 | 02:07
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انخفاض بسعر الغاز... ماذا عن المحروقات؟
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انخفاض بسعر الغاز... ماذا عن المحروقات؟

جدول جديد لأسعار المحروقات...

انخفض اليوم سعر الغاز 25000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر المازوت 3000 ليرة لبنانية. 

أما سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان، فلم يتغيّر. 

وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1666.000 ليرة لبنانية

- بنزين 98 أوكتان: 1707.000 ليرة لبنانية

- المازوت: 1437.000 ليرة لبنانية

- غاز: 795.000 ليرة لبنانية.

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الغاز...

المحروقات؟

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