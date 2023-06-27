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o
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o
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تابعوا في هذه الاثناء عبر الـLB2 المباراة التي تجمع منتخب لبنان مع منتخب الولايات المتحدة الاميركية ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاماً
خبر عاجل
2023-06-27 | 09:10
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تابعوا في هذه الاثناء عبر الـLB2 المباراة التي تجمع منتخب لبنان مع منتخب الولايات المتحدة الاميركية ضمن بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاماً
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انتهاء الربع الأول من مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان ٢٥-١١
تابعوا في هذه الاثناء على شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب كوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس اسيا للسيدات في كرة السلة في مدينة سيدني في استراليا
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