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انطلاق الربع الثالث من مباراة لبنان والولايات المتحدة الاميركية في بطولة العالم لكرة السلة تحت ال ١٩ عاما بعد انتهاء الشوط الاول بتقدم اميركي كبير ٧٤-٣٥

خبر عاجل
2023-06-27 | 09:56
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انطلاق الربع الثالث من مباراة لبنان والولايات المتحدة الاميركية في بطولة العالم لكرة السلة تحت ال ١٩ عاما بعد انتهاء الشوط الاول بتقدم اميركي كبير ٧٤-٣٥
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انطلاق الربع الثالث من مباراة لبنان والولايات المتحدة الاميركية في بطولة العالم لكرة السلة تحت ال ١٩ عاما بعد انتهاء الشوط الاول بتقدم اميركي كبير ٧٤-٣٥

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تقدم منتخب كوريا الجنوبية على سيدات لبنان ٦٣-٣٥ مع نهاية الربع الثالث في اطار بطولة كأس آسيا للسيدات في كرة السلة
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