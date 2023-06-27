نهاية الربع الثالث بتقدم منتخب الولايات المتحدة على منتخب لبنان لكرة السلة ٩٦-٥٦

انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76

انتهاء مباراة لبنان وكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان 54–76

تقدم منتخب كوريا الجنوبية على سيدات لبنان ٦٣-٣٥ مع نهاية الربع الثالث في اطار بطولة كأس آسيا للسيدات في كرة السلة