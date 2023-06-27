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نهاية المباراة بفوز المنتخب الاميركي على المنتخب اللبناني ١٢٢ - ٧٠ ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت ١٩ عاما

خبر عاجل
2023-06-27 | 10:44
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نهاية المباراة بفوز المنتخب الاميركي على المنتخب اللبناني ١٢٢ - ٧٠ ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت ١٩ عاما
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نهاية المباراة بفوز المنتخب الاميركي على المنتخب اللبناني ١٢٢ - ٧٠ ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت ١٩ عاما

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