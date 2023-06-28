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تابعوا في هذه الاثناء على شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات

خبر عاجل
2023-06-27 | 20:52
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تابعوا في هذه الاثناء على شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات
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تابعوا في هذه الاثناء على شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات

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انتهاء مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بفوز منتخب نيوزيلندا بنتيجة 76-45
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