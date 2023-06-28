انتهاء الربع الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس اسيا للسيدات بتقدم منتخب نيوزيلندا بنتيجة 17-6

انتهاء الشوط الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس اسيا للسيدات بتقدم منتخب نيوزيلندا بنتيجة 39-17

انتهاء الشوط الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس اسيا للسيدات بتقدم منتخب نيوزيلندا بنتيجة 39-17

تابعوا في هذه الاثناء على شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات