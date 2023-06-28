انتهاء الشوط الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس اسيا للسيدات بتقدم منتخب نيوزيلندا بنتيجة 39-17

انتهاء الربع الثالث من مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب نيوزيلندا بنتيجة 55-29

انتهاء الربع الثالث من مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس آسيا للسيدات بتقدم منتخب نيوزيلندا بنتيجة 55-29

انتهاء الربع الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب نيوزيلندا ضمن بطولة كأس اسيا للسيدات بتقدم منتخب نيوزيلندا بنتيجة 17-6