تابعوا في هذه الاثناء عبر شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا

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