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انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6
خبر عاجل
2023-06-28 | 06:40
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انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6
خبر عاجل
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تابعوا في هذه الاثناء عبر شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا
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