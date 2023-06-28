انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6

لبنان يفوز على المالديف ١-٠ بهدف حسن معتوق بالدقيقة ٢٤ ويؤكد صدارة المجموعة الثانية من كأس اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم مع ختام دور المجموعات

لبنان يفوز على المالديف ١-٠ بهدف حسن معتوق بالدقيقة ٢٤ ويؤكد صدارة المجموعة الثانية من كأس اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم مع ختام دور المجموعات

انتهاء الربع الاول من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدّم منتخب اسبانيا بنتيجة 29-2