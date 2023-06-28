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لبنان يفوز على المالديف ١-٠ بهدف حسن معتوق بالدقيقة ٢٤ ويؤكد صدارة المجموعة الثانية من كأس اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم مع ختام دور المجموعات

خبر عاجل
2023-06-28 | 08:01
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لبنان يفوز على المالديف ١-٠ بهدف حسن معتوق بالدقيقة ٢٤ ويؤكد صدارة المجموعة الثانية من كأس اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم مع ختام دور المجموعات
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لبنان يفوز على المالديف ١-٠ بهدف حسن معتوق بالدقيقة ٢٤ ويؤكد صدارة المجموعة الثانية من كأس اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم مع ختام دور المجموعات

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انتهاء الربع الثاني من مباراة منتخب لبنان ومنتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا بتقدم اسبانيا بنتيجة 62-6
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تابعوا في هذه الاثناء عبر شاشة الـLB2 مباراة منتخب لبنان مع منتخب اسبانيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة تحت الـ١٩ عامًا

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