انتهاء الربع الاول من المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 21 - 27

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