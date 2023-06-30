انتهاء الشوط الاول بتعادل منتخب لبنان للسيدات مع شاينيز تايبي لنتيجة 38 - 38

انتهاء الشوط الثالث من المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 58 - 51

انتهاء الشوط الثالث من المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 58 - 51

انتهاء الربع الاول من المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 21 - 27