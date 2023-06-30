الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فوز منتخب لبنان للسيدات على شاينييز تايبي بنتيجة 75 - 73 في المباراة الفاصلة ضمن بطولة كأس آسيا

خبر عاجل
2023-06-30 | 02:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
فوز منتخب لبنان للسيدات على شاينييز تايبي بنتيجة 75 - 73 في المباراة الفاصلة ضمن بطولة كأس آسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
فوز منتخب لبنان للسيدات على شاينييز تايبي بنتيجة 75 - 73 في المباراة الفاصلة ضمن بطولة كأس آسيا

خبر عاجل

منتخب

لبنان

للسيدات

شاينييز

تايبي

بنتيجة

المباراة

الفاصلة

بطولة

انتهاء الشوط الثالث من المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 58 - 51
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:29

إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس الجمعة

LBCI
حال الطقس
04:14

استقرار نسبي بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:51

بعد طول تأخير… "فيرجن غالاكتيك" تُطلق رحلتها التجارية الأولى إلى الفضاء

LBCI
صحة وتغذية
03:37

"يبطئ شيخوخة الخلايا عامين ونصف عام"... إليكم فوئد العيش قرب المساحات الخضراء!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
01:54

انتهاء الشوط الثالث من المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 58 - 51

LBCI
خبر عاجل
01:17

انتهاء الشوط الاول بتعادل منتخب لبنان للسيدات مع شاينيز تايبي لنتيجة 38 - 38

LBCI
خبر عاجل
00:49

انتهاء الربع الاول من المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كأس آسيا بنتيجة 21 - 27

LBCI
رياضة
23:52

تابعوا انطلاقة المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كاس اسيا عبر شاشة الـ LB2

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-01-18

هل تذكرون نجم "ذا فويس" موري حاتم؟ هاجر الى كندا وهذه مهنته (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-05

دراسة تحذّر النباتيين... النظام الغذائي النباتي "أقل صحة" من تناول اللحوم والبيض والحليب

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-11

يخزّن المخدّرات ويوضّبها في منزله ليروجها في مناطق عدّة من جبل لبنان... وهذا ما حلّ به

LBCI
منوعات
2023-06-23

أرادت تصغير شفتيها ولكن النتيجة كانت عكسية... هذا ما حصل معها!(صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

سلامة يرسل ردودا على تقرير Alvarez&Marshall

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨

LBCI
اقتصاد
13:19

صندوق النقد: لبنان في حالة محبطة جدا... وهذه آخر الارقام

LBCI
أخبار لبنان
13:01

بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:55

سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:55

الاندية السعودية في كرة القدم تواصل خطف نجوم الاندية الاوروبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:54

غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:09

إصابات وكسور وكدمات... إبن الـ10 أشهر قُتل على يد والدته وزوجها؟!

LBCI
فنّ
04:57

دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟

LBCI
منوعات
06:16

خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!

LBCI
فنّ
06:43

كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨

LBCI
فنّ
10:12

بيان من مكتب هيفاء وهبي الإعلامي.. لهذا السبب تمّ إلغاء حفل عيد الأضحى

LBCI
فنّ
05:17

أبو سليم يودّع صهره أسعد بحزن: "سلّم عالشباب يا عبدالله ولاحقينك"

LBCI
خبر عاجل
12:50

وزير الخارجية للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More