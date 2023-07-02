تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2

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