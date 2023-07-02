الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
خبر عاجل
2023-07-02 | 16:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
خبر عاجل
فرنسا
الوقت
الاضافي
المباراة
النهائية
بنتيجة
٧٣-٦٩و
بطولة
العالم
السلة
الـ١٩
عاماً
التالي
تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2
ترقبوا نشرة الاخبار المسائية بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين لبنان والهند في إطار بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
اسرار
00:28
أسرار الصحف 3-7-2023
اسرار
00:28
أسرار الصحف 3-7-2023
0
صحف اليوم
00:11
لا بديل لسلامة ولا تعيينات عسكرية؟ (الاخبار)
صحف اليوم
00:11
لا بديل لسلامة ولا تعيينات عسكرية؟ (الاخبار)
0
صحف اليوم
00:08
غسان سكاف لـ"الأنباء" الكويتية: الفراغ في حاكمية "المركزي" سيطيل أمد الشغور الرئاسي
صحف اليوم
00:08
غسان سكاف لـ"الأنباء" الكويتية: الفراغ في حاكمية "المركزي" سيطيل أمد الشغور الرئاسي
0
صحف اليوم
23:53
المعارضة لم تبدل مواقفها... (الجمهورية)
صحف اليوم
23:53
المعارضة لم تبدل مواقفها... (الجمهورية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:00
تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2
خبر عاجل
14:00
تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2
0
خبر عاجل
2023-07-01
ترقبوا نشرة الاخبار المسائية بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين لبنان والهند في إطار بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا
خبر عاجل
2023-07-01
ترقبوا نشرة الاخبار المسائية بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين لبنان والهند في إطار بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا
0
خبر عاجل
2023-06-30
القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة
خبر عاجل
2023-06-30
القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة
0
خبر عاجل
2023-06-30
الخارجية توضح أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا
خبر عاجل
2023-06-30
الخارجية توضح أسباب عدم التصويت على مشروع قرار المفقودين في سوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2023-06-29
تابعوا انطلاقة المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كاس اسيا عبر شاشة الـ LB2
رياضة
2023-06-29
تابعوا انطلاقة المباراة الفاصلة التي تجمع منتخب لبنان للسيدات بـ شاينييز تايبي ضمن بطولة كاس اسيا عبر شاشة الـ LB2
0
أخبار دولية
01:22
سانا: العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه بيروت مستهدفًا نقاطًا في محيط حمص
أخبار دولية
01:22
سانا: العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه بيروت مستهدفًا نقاطًا في محيط حمص
0
عالم الطبخ
2023-07-01
إلى محبي القريدس... إليكم وصفة "القريدس بالكاري والأرزّ" (فيديو)
عالم الطبخ
2023-07-01
إلى محبي القريدس... إليكم وصفة "القريدس بالكاري والأرزّ" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-24
زحمة وموسيقى في قاعة المغادرة في مطار بيروت.. ما القصّة؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-24
زحمة وموسيقى في قاعة المغادرة في مطار بيروت.. ما القصّة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:36
ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟
رياضة
13:36
ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟
0
أخبار دولية
13:33
"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!
أخبار دولية
13:33
"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي
تقارير نشرة الاخبار
13:10
فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان
0
أخبار دولية
13:08
حدة الصدامات في الشارع الفرنسي خفتت.. لكن أسبابها تبقى قائمة
أخبار دولية
13:08
حدة الصدامات في الشارع الفرنسي خفتت.. لكن أسبابها تبقى قائمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
أهلا بهالطلة من مدينة جبيل الفينيقية!
تقارير نشرة الاخبار
13:08
أهلا بهالطلة من مدينة جبيل الفينيقية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
مفاعيل إلغاء الشهادة المتوسطة مستمرة..
تقارير نشرة الاخبار
13:06
مفاعيل إلغاء الشهادة المتوسطة مستمرة..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
03:37
لحظات مروعة... امرأة "ميتة" تستيقظ أثناء جنازتها!
منوعات
03:37
لحظات مروعة... امرأة "ميتة" تستيقظ أثناء جنازتها!
2
أخبار لبنان
12:33
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
أخبار لبنان
12:33
اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني
3
خبر عاجل
16:15
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
خبر عاجل
16:15
اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً
4
أمن وقضاء
05:41
حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما
أمن وقضاء
05:41
حاولا قتل أشخاص في إحدى الشركات بتحريض من أحد الشركاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما
5
منوعات
06:58
قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟
منوعات
06:58
قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟
6
امن وقضاء
12:07
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
امن وقضاء
12:07
قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء
7
أخبار لبنان
09:33
تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟
أخبار لبنان
09:33
تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟
8
أخبار لبنان
07:32
حادثة القرنة السوداء تحت مجهر التحقيقات والمواقف.. ماذا في آخر التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:32
حادثة القرنة السوداء تحت مجهر التحقيقات والمواقف.. ماذا في آخر التفاصيل؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More