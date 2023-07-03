وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر حزيران هو التالي:



31.305 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:

- قدرة 5 أمبير: 390.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x31.305 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.